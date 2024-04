Ariel Galeano, entrenador de Libertad, bajó decibeles con respecto al mal inicio de su equipo en Copa Libertadores y abarcó además a los otros clubes paraguayos que perdieron en sus respectivos debut.

“Esto es como termina, no como empieza, ahora somos punteros (del torneo local), vamos a paso a paso; sacar conclusiones por una primera fecha es muy apurado. Contra Nacional (caída 2-0) no jugamos bien, no tuvimos reacción, pero hay que esperar que finalice la fase. Todos los rivales de los equipos paraguayos eran competitivos, creo que la liga tiene mucha competitivas, esto será de partido a partido”, aseguró.

CIFRA. 4 enfrentamientos tiene Libertad ante Deportivo Táchira por Libertadores, con 1 victoria, 2 caídas y 1 empate.