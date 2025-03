En marcha la gran fiesta del salonismo

En las cuatro localidades, autoridades participaron de los actos de apertura, siendo Villa Elisa el epicentro de la inauguración, donde el presidente de la Asociación Mundial de Futsal (AMF) y FPFS, Rolando Alarcón Ríos, encabezó el acto y realizó el puntapié inicial.

En la fecha 1 por el Grupo A, en la ciudad de Villa Elisa, que es sede central, el local de entrada venció a Piquete Cué 5-3. En otros duelos: Itacurubí 2-2 Paranaense y Horqueta 4-3 Villa Elisa.

En la Serie B, en Ypacaraí, el dueño de casa se impuso al seleccionado de Caacupé por 2-0; Villa Hayes superó 6-3 a Carmen del Paraná y San Ignacio igualó 2-2 con Coronel Martínez.

En el Grupo C, en la ciudad de Fernando de la Mora, el organizador triunfó ante Concepción 2-1 y en otros choques los marcadores fueron: San Pedro 4-3 Villeta y Presidente Franco 4-1 San Juan Nepomuceno.

Grupo D, en la localidad de Capiatá, el local cedió ante Coronel Oviedo 4-2, Caaguazú se impuso a Benjamín Aceval 3-2 y San Bernardino igualó con Amambay 2-2.

Más duelos. Hoy, en la ronda 3 de la fase de grupos, los enfrentamientos por serie son desde las 18:15 en el Grupo A: Itacurubí vs. Horqueta, Villa Elisa vs. Ñemby y Paranaense vs. Piquete Cué.

Grupo B: San Ignacio vs. Villa Hayes, Ypacaraí vs. Carmen del Paraná y Caacupé vs. Coronel Martínez.

Grupo C: San Juan vs. San Pedro, Fernando de la Mora vs. Villeta y Presidente Franco vs. Concepción.

Grupo D: Benjamín Aceval vs. Amambay, Capiatá vs. San Bernardino y Caaguazú vs. Oviedo.