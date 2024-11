“El VAR es un garrote para todos”

Siguen las duras críticas por los cobros arbitrales en el fútbol paraguayo. Esta vez, fue Emilio Daher, presidente de Guaraní, quien tomó el guante tras el gol anulado que sufrió su equipo ante General Caballero, de Juan León Mallorquín, que le privó de una victoria.

“Con este tipo de errores, cualquier tipo de suspicacias hay. Tenemos que terminar con todo tipo de tolerancia. El árbitro influye directamente en el resultado y eso conlleva una sucesión de perjuicios. En este momento, ¿quién nos da los 3, 4 o 5 puntos que nos quitaron? Eso ya no se puede corregir”, criticó Daher en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Luego disparó fuerte sobre la utilización del sistema de Video Asistencia al Refere (VAR). “No existe peor garrote que el VAR, un servicio costosísimo para los clubes que al final nosotros tenemos que lamentar (...) Termina siendo un garrote para nosotros que estamos confiando en esa revisión. No podemos permitir que la impunidad continúe; el que no paga las consecuencias de sus malos actos seguirá cometiendo malos actos”.

En su análisis, Daher fue más allá y comentó que los procesos en el fútbol paraguayo deben realizarse: “El arbitraje está pasando por una crisis absoluta; es un problema estructural, es el bajo nivel de enseñanza que se repite en todos los centros de formación de nuestro país”.

El implicado en la jugada de la supuesta falta fue Alan Pereira, a quien el árbitro Derlis Benítez, a instancias del VAR, dirigido por Carlos Paul Benítez, le anularon el gol. “No sé cómo a mí me cobraron la falta, los defensores me vienen a chocar, por eso termino en el suelo y de ahí meto el gol. Nunca pierdo la vista del balón, por eso que hago el gol, a mí me chocan. El árbitro no me dio una explicación clara”, dijo el volante ofensivo.