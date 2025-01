El Shakhtar sostiene la fe y nubla el ‘top 8' al Brest

Ni siquiera la victoria por 2-0 contra el Brest, una de las revelaciones de la nueva Liga de Campeones, impulsó este miércoles entre los 24 primeros de la clasificación al Shakhtar Donetsk, que desbordó a su adversario, lanzado hacia el triunfo desde el 1-0 del brasileño Kevin para sostener la fe en el pase a dieciseisavos.

No depende de sí mismo. Siete puntos no son suficientes todavía para abordar la siguiente ronda para el conjunto ucraniano. Quizá lo sean 10, si es capaz de ganar en la cita final en el Signal Iduna Park al Borussia Dortmund. Palabras mayores. Tres puntos indispensables que, incluso, pueden no ser válidos, por la diferencia goleadora que aún arrastra: -6.

Un lastre para el Shakhtar, que esquivó la eliminación anticipada este miércoles con una victoria convincente, irrebatible, hasta corta por la cantidad de ocasiones que dispuso, dirigido por la visión de Sudakov, la agilidad de Kevin, Eguinaldo o Marlon y por todo el bloque, que aplacó de forma incontestable todo lo que planeó el Brest. Se quedó en nada.

Desde el primer instante, la disposición para avanzar entre los ocho primeros del conjunto francés, ya clasificado e instalado en la zona alta con 13 puntos, está más que en cuestión, porque ya no está entre ellos y porque en la última jornada asoma el Real Madrid, el vigente campeón de Europa, al que recibirá en Francia el próximo miércoles. Y necesita ganar.

Su ocasión era este miércoles. Y falló. Ni nunca se sintió ganador ni siquiera tampoco con un punto en la visita al estadio alternativo del Shakthar, el Arena AufSchalke de la ciudad alemana de Gelsenkirchen. Lo sobrepasó su oponente, pero también sus propios errores, sin los que el primer gol, por ejemplo, habría sido imposible o habría llegado más tarde.

La pifia fue de Chardonnet, el último hombre, más allá del medio campo. Su pase lo interceptó Kevin, que recorrió todo el terreno contrario hasta la portería contraria para batir a Bizot con facilidad, con un remate raso. Era el minuto 18. Ya había dispuesto ante de otra ocasión clarísima, con un taconazo de Marlon, y aún contó más hasta el descanso.

Antes del 2-0, de penalti en el minuto 35 de Sudakov (su pase en la acción que originó la pena máxima fue una delicia hacia Azarov, derribado por el guardameta visitante dentro del área por más que intentó evitarlo), el portero rival también se había lucido a un lanzamiento de falta de Marlon, al que voló para despejarlo a saque de esquina.

Tuvo más el Shakhtar. Y una el Brest, con un potente lanzamiento de falta de Lala al que se estiró fantástico Riznyk, ya en el tramo final del encuentro.

El único sobresalto para el equipo ucraniano, al que le bastó con los dos goles del primer tiempo para transitar vencedor todo el segundo acto, con la mala noticia de la lesión muscular de Eguinaldo, frustrado y consciente de que será baja en la última oportunidad que le queda al Shakhtar para seguir adelante en la ‘Champions': ganar en Dortmund... y esperar otros marcadores.

- Ficha técnica:

2 - Shakthar Donetsk: Riznyk; Vinicius Tobias (Konoplia, m. 71), Bondar, Matviyenko, Azarov; Kryskiv; Pedrinho (Zubkov, m. 82), Marlon (Stepanenko, m. 71), Sudakov (Bondarenko, m. 82), Kevin; Eguinaldo (Lassina Traore, m. 55).

0 - Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Ndiaye, Pereira Lage; Camara (Del Castillo, m. 60), Fernandes (Coulibaly, m. 85), Magnetti; Doumbia (Faivre, m. 60); Baldé (Ibrahima Salah, m. 71), Ajorque (Sima, m. 60).

Goles: 1-0, m. 18: Kevin. 2-0, m. 35: Sudakov, de penalti.

Árbitro: Sandro Scharer (Suiza). Amonestó con tarjeta amarilla al local Stepanenko (m. 77) y al visitante Ndiaye (m. 22).

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, disputado en el Arena Aufschalke de la ciudad alemana de Gelsenkirchen ante unos 30.000 espectadores. EFE