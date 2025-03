El saludo entre Joshua Duerksen y Lewis Hamilton

Speechless! You inspire me and so many other drivers aspiring to get to F1! Thank you Lewis, my goal is to race against you anytime soon! 🙏🏼



Sin palabras! Nos inspiras a mi y a tantos otros pilotos que buscan llegar a la F1! Gracias Lewis, mi objetivo es llegar a correr contra… pic.twitter.com/PBI8ZrkiGT