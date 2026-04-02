El Real Madrid esquiva ‘el virus FIFA’

Los seis se unieron a Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Thouaméni, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Brahim Díaz y Gonzalo García, que se reincorporaron a los entrenamientos 24 horas antes y también en perfecto estado. Sólo Tchouaméni, con un golpe en una rodilla, sufrió algún tipo de contratiempo que por suerte para Álvaro Arbeloa se ha quedado en un susto.

Todos estarán disponibles para afrontar el choque ante el Mallorca, el primero de una serie clave para el Real Madrid, que afrontará el tramo decisivo del curso con casi todos sus efectivos disponibles. Salvo Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Thibaut Courtois, los tres en la enfermería, el resto está listo para abordar los duelos que otorgan títulos.

Entre los internacionales, destaca el regreso en buena forma de Mbappé. El delantero francés acumuló minutos de ritmo competitivo en los amistosos que Francia disputó ante Brasil y Colombia. En total, acumuló 79 minutos. Si Arbeloa lo estima conveniente, podría regresara en Mallorca a un once del Real Madrid. O, en todo caso, podría darle más minutos y prepararle para el choque ante el Bayern.

Sus compañeros de la selección francesa, Camavinga y Tchouaméni, salvó el contratiempo que sufrió el segundo, también se reincorporaron a los entrenamientos en perfecto estado. Igual que Arda Güler, que triunfó con Turquía. Fue clave en las victorias de su selección frente a Rumanía y Kosovo y disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Vinícius cumplió con Brasil con minutos de calidad. Tuvo algo menos de trascendencia frente a Francia (90 minutos y derrota por 1-2) pero fue importante ante Croacia con una asistencia a Danilo en el primer tanto de su equipo. Este jueves, a 48 horas de enfrentarse al Mallorca, no trabajó junto al resto de sus compañeros y lo hizo dentro de las instalaciones del club.

Rüdiger, con Alemania, tuvo menos presencia, apenas 45 minutos ante Ghana y todo el partido contra Suiza en el banquillo; prácticamente igual que Bellingham, que, recién recuperado de una lesión muscular, fue citado por Thomas Tuchel y después no jugó en ninguno de los dos amistosos de Inglaterra.

Alaba, con Austria, jugó algo más de media hora de 180 minutos posibles, mientras que Valverde, sancionado para el choque ante el Mallorca, acumuló más minutos en sus piernas con dos titularidades con Uruguay y un gol contra Inglaterra.

Mastantuono no contó mucho para Scaloni y disfrutó de apenas un rato frente a Mauritania en uno de los dos choques que jugó Argentina. El otro, contra Zambia, lo vio junto a los suplentes. Brahim, con Marruecos, sí jugó más: Exactamente 155 minutos en los dos amistosos de su selección.

Y Gonzalo, con la sub-21, participó mucho y marcó: un doblete a Chipre y otro tanto a Kosovo. El delantero del Real Madrid volvió a los entrenamientos con goles bajo el brazo. Y, como el resto de sus compañeros, sin lesiones. Arbeloa sonríe. Su enfermería se vacía, sus jugadores se ponen a tono y al conjunto blanco afronta la última escalada con sus efectivos clave a punto.