07 abr. 2026
Fútbol Internacional

Pitta anota otra vez; Palmeiras es el líder

Jornada destacada la de los paraguayos en el Brasileirão. Isidro Pitta volvió a marcar para Bragantino.

Abril 07, 2026 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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En forma. Pitta marcó por segunda jornada consecutiva.

Mientras que el delantero del Red Bull Bragantino, Isidro Pitta, marcó por segunda jornada seguida, el equipo de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio, Palmeiras, es el líder indiscutido del torneo tras diez fechas disputadas.

Pitta anotó su gol en el minuto 5 del segundo tiempo, en juego que Bragantino terminó ganándole al Mirassol por 0-1. El ex Cerro, Luqueño y Olimpia conectó una pelota bajada de cabeza en el área luego de un tiro de esquina, definiendo de cachetada en el segundo palo.

En Palmeiras, que lidera con 25 puntos, fueron titulares Gómez y Mauricio, mientras Sosa ingresó en el segundo tiempo. El São Paulo de Damián Bobadilla es escolta con 20 unidades.

Isidro Pitta Bragantino Fútbol Internacional
Redacción D10
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