07 abr. 2026
Fútbol Internacional

Aaron Ramsey se retira a los 35 años

Aaron Ramsey, mito del Arsenal y de la selección galesa, anunció este martes su retirada del fútbol profesional a los 35 años.

Abril 07, 2026 09:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Hull City v Arsenal - Barclays Premier League

El gales marcó época en el Arsenal.

Foto: Archivo.

Ramsey, que estaba sin equipo desde que el año pasado se marchara del Pumas mexicano, donde apenas jugó seis partidos antes de terminar su contrato, ahora iniciará una nueva aventura como entrenador.

El centrocampista comenzó su carrera en el Cardiff City antes de dar el salto al Arsenal, donde se convirtió en un prodigio técnico de la Premier League, jugó 369 partidos, marcó 64 goles y repartió 60 asistencias, y ganó tres FA Cup, aunque su paso por el club ‘Gunner’ estuvo marcado también por las lesiones y los problemas físicos.

Eso no le impidió estar once años en el Arsenal antes de marcharse al Juventus de Turín, donde pasó dos temporadas y ganó una Serie A y una Copa de Italia. Más tarde recaló como cedido en el Rangers de Glasgow, alcanzando una final de la Europa League, y después en el Niza, el Cardiff y finalmente en Pumas.

A nivel internacional, Ramsey es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Gales, con 86 encuentros y 21 goles, además de haber participado en tres grandes torneos, incluida la Eurocopa de 2016 en la que los galeses alcanzaron las semifinales del evento y él fue elegido en el mejor once.

“Esta no ha sido una decisión fácil. Después de mucho pensarlo, he decidido retirarme del fútbol”, dijo el ya exfutbolista en un comunicado. “Me gustaría empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir esta camiseta y vivir tantos buenos momentos con ella. No hubiera sido posible sin todos los entrenadores con lo que he coincidido y con todas esas personas que me han ayudado a lo largo de los años”.

“La afición ha estado ahí en las buenas y en las malas. Habéis sido una parte indispensable de nuestro éxito. No os lo puedo agradecer suficiente. También quiero acordarme de todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores que me han ayudado a vivir el sueño de jugar al máximo nivel”.

Fútbol Internacional Aaron Ramsey
Redacción D10
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