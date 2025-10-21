21 oct. 2025
Champions League

El PSG aniquila al Leverkusen

El París Saint-Germain (PSG) sacó el mazo ante el Bayer Leverkusen de los españoles Grimaldo y Aleix García, al que castigó en Alemania con un 2-7, en un encuentro especialmente vibrante en la primera parte, cuando hubo dos expulsiones (una en cada equipo) y un penal fallado por el propio Grimaldo.

Octubre 21, 2025 06:08 p. m.
Desire Doue, una de las figuras del PSG.

FRANCK FIFE/AFP

El ecuatoriano Willian Pacho abrió el marcador en el minuto 7, en el que fue su primer gol como parisino desde que fichase en 2024, empatado momentáneamente por un penalti transformado por Aleix García (38).

Fue entonces cuando el tornado parisino destrozó, en solo siete minutos y a la contra con una tremenda efectividad, a los alemanes con un doblete de Désiré Doué (44 y 48) y un gol de billar de Kvaratskhelia (41).

Tras el descanso, el portugués Nuno Menes se unió a la fiesta francesa, con un tanto en el 50.

Aleix García puso poco después el 2-5 con un trallazo a la escuadra, pero el actual Balón de Oro, el francés Ousmane Dembélé, colocó tierra de por medio en el 66, un gol marcado solo tres minutos después de entrar en el terreno de juego tras estar de baja por lesión un mes y medio. El portugués Vitinha cerró la cuenta parisina en el 90 con un disparo desde fuera del área.

A Jesús Gil Manzano y al VAR no les faltó el trabajo en este partido de toma y daca, pues en el 32 fue expulsado por un codazo el capitán del Leverkusen, Robert Andrich, mientras que el ucraniano Zabarnyi, central del PSG, se fue también a las duchas unos minutos después, en el 37, al hacerle un penalti a Kofane.

Para añadir más ajetreo al envite, Grimaldo, un especialista desde de los once metros, falló en el minuto 25 su lanzamiento ante Lucas Chevalier.

Con esta goleada extraordinaria, los vigentes campeones de Europa demostraron que ni siquiera necesitan a su estrella Ousmane Dembélé en el once para dejar clara su candidatura a renovar el trofeo.

Hasta el momento, su recorrido continental es apabullante: tres encuentros en Champions y otras tantas victorias, con dos goleadas (Atalanta, por 4-0, y Leverkusen) y un triunfo de prestigio ante el Barcelona (1-2). Son 13 tantos en solo tres encuentros.

Luis Enrique continúa a sacar lo máximo de un efectivo que combina la irreverencia de la juventud con el rigor que exige su entrenador español.

