El proyecto de Chiqui

Francisco Arce, entrenador de Guaraní, está trabajando desde su búnker de Paraguarí para armar su plantel 2025 que tendrá en un primer semestre la lucha por el torneo Apertura y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En contacto con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el Chiqui analizó lo que dejó para su equipo el paso del Clausura, que, si bien finalizó como vicecampeón, no llenó las expectativas porque no pudo pelear de cerca por el título ante Olimpia.

“Tuvimos altibajos, errores en contra, errores en la definición, esos factores incidieron a que no podamos pelear por dos o tres fechas antes por el título”, declaró el entrenador aurinegro.

Sobre los ‘errores en contra’, Arce fue muy claro sobre los errores arbitrales.

“El arbitraje nos jodió directamente. Ahí hay 10 puntos en total (perdidos). El partido en Mallorquín (ante General Caballero) fue aberrante, claro, los dos partidos ante Ameliano con dos expulsiones; contra Luqueño nos pasó lo mismo, hay varios partidos en los que si uno hila fino hay varias decisiones”, fustigó.

Consultado qué le pediría al arbitraje nacional para el próximo año, el entrenador aurinegro apuntó: “Que se juegue más tiempo, que se nivele para arriba y no para abajo; a la mayoría de los equipos les interesa elevar el nivel, este campeonato estuvo más pobre que otros en cuanto a juego”.

LOS APUNTADOS. En cuanto al mercado de pases, Arce tiene firme el pensamiento económico, muy diferente a otros clubes.

“Buscaremos mantener la columna vertebral, la base del equipo, apostando por los chicos de la casa, siendo muy inteligentes para contratar lo que necesitamos que es del medio para adelante”, dijo.

Le preguntaron por nombres puntuales, como Rafael Carrascal, Enzo Giménez y los delanteros Fernando Fydriszewski o Francisco Santander, a lo que Arce respondió: “Veo muy difícil, nuestro espacio es de otro nivel en cuanto a presupuesto (...). Si no conseguimos de nivel, buscaremos cerrar los espacios con características similares”.