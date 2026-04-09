El nueve “sin gol” que amargó a Cerro

La Copa Libertadores arrancó de forma amarga para Cerro Porteño que fue derrotado por la mínima diferencia por el Sporting Cristal en Callao. Sin embargo, el autor del gol es un jugador que inesperadamente se calzó la ropa de héroe.

Según Ánderson López, periodista peruano, el brasileño Felipe Vizeu, es un ariete con poco gol y nadie se esperaba su tanto, ya que la tendencia marcaba un empate en el estadio Miguel Grau.

“Fácil terminaba en un empate, pero la circunstancia se dio que un nueve que casi nunca hace gol, apareció en una acción que nadie esperaba. Nadie lo esperaba”, dijo el colega en charla con Fútbol a lo Grande.

“Uno miraba las casas de apuestas y veía que pagaba más de 12 el gol de Vizeu”, tiró.

Sin embargo, para López, contrariamente al resultado, afirma que este triunfo no da esperanzas al conjunto limeño y debe mejorar mucho para aspirar a algo en el certamen internacional.

