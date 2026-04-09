09 abr. 2026
Fútbol Internacional

El nueve “sin gol” que amargó a Cerro

Sporting Cristal superó a Cerro Porteño con un tanto de un inesperado héroe.

Abril 09, 2026 12:51 p. m. • 
Por Redacción D10
HFb3HeVXkAA3H_V.jpeg

Vizeu (d) hizo la diferencia sobre el final del partido.

Foto: @Libertadores

La Copa Libertadores arrancó de forma amarga para Cerro Porteño que fue derrotado por la mínima diferencia por el Sporting Cristal en Callao. Sin embargo, el autor del gol es un jugador que inesperadamente se calzó la ropa de héroe.

Según Ánderson López, periodista peruano, el brasileño Felipe Vizeu, es un ariete con poco gol y nadie se esperaba su tanto, ya que la tendencia marcaba un empate en el estadio Miguel Grau.

“Fácil terminaba en un empate, pero la circunstancia se dio que un nueve que casi nunca hace gol, apareció en una acción que nadie esperaba. Nadie lo esperaba”, dijo el colega en charla con Fútbol a lo Grande.

“Uno miraba las casas de apuestas y veía que pagaba más de 12 el gol de Vizeu”, tiró.

Sin embargo, para López, contrariamente al resultado, afirma que este triunfo no da esperanzas al conjunto limeño y debe mejorar mucho para aspirar a algo en el certamen internacional.

Fútbol Internacional Sporting Cristal Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRID
Fútbol Internacional
Abismo o gloria: Real Madrid-Bayern, cruce histórico en otro examen para Arbeloa
Con la Liga prácticamente perdida, sin la Copa por aquella eliminación en Albacete y derrotado en la Supercopa de España, el Real Madrid disparará su penúltima bala para ganar un título en un clásico del fútbol europeo, ante el Bayern Múnich, en el que Arbeloa afrontará un examen de primer nivel que puede decidir su futuro.
Abril 07, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Hull City v Arsenal - Barclays Premier League
Fútbol Internacional
Aaron Ramsey se retira a los 35 años
Aaron Ramsey, mito del Arsenal y de la selección galesa, anunció este martes su retirada del fútbol profesional a los 35 años.
Abril 07, 2026 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Isidro Pitta_66670796.jpg
Fútbol Internacional
Pitta anota otra vez; Palmeiras es el líder
Jornada destacada la de los paraguayos en el Brasileirão. Isidro Pitta volvió a marcar para Bragantino.
Abril 07, 2026 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
adam bareiro boca juniors_65877660.jpg
Fútbol Internacional
Bareiro y la Albirroja: “Tengo expectativas”
Con cuatro goles en siete partidos, Adam Bareiro es el hombre del momento en Boca Juniors de Argentina.
Abril 07, 2026 08:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Harry Maguire
Fútbol Internacional
Manchester United renueva a Harry Maguire hasta 2027
El Manchester United anunció este martes la renovación del central Harry Maguire una temporada más hasta 2027, con opción a otra adicional.
Abril 07, 2026 07:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Serie A - Napoli vs Milan
Fútbol Internacional
Napoli no se rinde y mira hacia el ‘Scudetto’
El Napoli busca mantenerse en la lucha por el ‘Scudetto’, a siete puntos del Inter, tras vencer este lunes al Milan en un partido equilibrado y muy táctico que finalmente se decidió gracias a un tanto de Matteo Politano.
Abril 06, 2026 09:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más