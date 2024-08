El motivo por el que Scavone no quiere ni pisar La Nueva Olla

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, habló este martes con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM y dejó su opinión acerca del rendimiento del equipo.

“Hay señales positivas en el equipo, en el ambiente, en el plantel, nos permite ser optimistas, creo que vamos a dar buenas peleas”, comentó el principal colaborador de la entidad decana.

“En lo deportivo le veo muy bien, con un plantel extremadamente joven, que incluso fue debilitado por las transferencias que se vio obligado a hacer”, añadió sobre las ventas de Facundo Bruera, Fernando Cardozo, Juan Espínola y Saúl Salcedo, entre otros.

En otro momento, el ex dirigente dejó su parecer sobre el superclásico del fútbol paraguayo, que se jugó en Barrio Obrero y que terminó en paridad a un gol.

“Se nos escapó el triunfo, estábamos todos muy ilusionados de que íbamos a ganar este clásico, pero el rival también juega, lo hizo muy bien, el penal fue muy bien cobrado”, opinó.

El enfrentamiento entre los potentes rivales del fútbol paraguayo vio por televisión y explicó la razón. “Espero no tener que pisarla, no me gustaría ir allá. Me gusta más Para Uno. No me gusta, no quiero”, insistió sobre la idea de ir hasta La Nueva Olla para ver el clásico.