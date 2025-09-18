18 sept. 2025
Champions League

El Manchester City doblega al Napoli

El Manchester City se impuso por 2-0 al Napoli en su estreno en la Liga de Campeones, en un encuentro marcado por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo en el minuto 21, que obligó a Antonio Conte a reestructurar al conjunto italiano y a retirar del campo a Kevin De Bruyne, protagonista en su regreso al Etihad.

 

Jeremy Doku

Jeremy Doku marcó un lindo tanto en la victoria del City.



El belga, considerado por muchos el mejor jugador en la historia del club inglés, abandonó el terreno de juego entre una atronadora ovación de la afición local.

El guion del choque quedó claro desde el inicio, con los de Pep Guardiola monopolizando la posesión y los italianos replegados en su campo que no cedían espacios.

Tijjani Reijnders probó suerte desde lejos en el minuto 9 y poco después Erling Haaland cabeceó desviado a la salida de un córner

La mejor respuesta visitante llegó en un remate de Beukema que obligó a Gianluigi Donnarumma a intervenir con seguridad en su debut europeo con los ‘citizens’, en el único disparo de los italianos.

En el minuto 21, el duelo dio un giro con la expulsión de Di Lorenzo tras derribar a Haaland al borde del área pequeña cuando era el último defensor.

El colegiado Felix Zwayer no señaló la acción en primera instancia, pero tras la revisión del VAR, corrigió su decisión y mostró roja directa al capitán del Napoli.

A partir de ese momento, los locales intensificaron su dominio, y los italianos, que tenían que jugar con un jugador menos durante más de una hora, se encomendó a su portero, Vanja Milinkovic-Savic, que sostuvo a los suyos con paradas de mérito ante Rodri, O’Reilly y Gvardiol.

Incluso Politano evitó el gol en la misma línea tras otro disparo de Reijnders permitiendo ‘in-extremis’ que el descanso llegara con empate sin goles.

El inicio del segundo tiempo mantuvo el mismo guion que en la primera parte, con el Manchester City instalado en campo rival y un Napoli replegado tratando de resistir en inferioridad numérica.

Foden avisó con un tiro desviado y en el 56 asistió con un preciso pase de cuchara a Haaland, que esta vez no perdonó y abrió el marcador con un cabezazo imparable.

El noruego, que había rondado el gol en varias ocasiones, firmaba así su primer tanto en esta edición de la Liga de Campeones.

El golpe resultó demasiado para los italianos, que apenas tuvieron margen para reaccionar, y en el 66, Jérémy Doku aprovechó una acción individual para encarar al área y definir con un disparo raso que se coló entre las piernas del portero serbio, sentenciando el choque con el 2-0.

Con la ventaja asegurada, los ingleses bajaron el ritmo y se dedicaron a administrar esfuerzos. Guardiola dio descanso a piezas clave como Haaland, Gvardiol y Reijnders, pensando ya en el exigente duelo del domingo ante el Arsenal en la Premier League.

- Ficha técnica:

2 -Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol (Aké, m.80), O’Reilly; Rodri (Nico, m.60); Bernardo Silva, Reijnders (Lewis, m.80), Foden, Doku (Savinho, min.69); Haaland (Bobb, m.80).

0- Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka (Gilmour, m.71); Politano (Juan Jesus, min.55), Anguissa (Elmas, min.71), De Bruyne (Olivera, min.26), Mc Tominay; Hojlund (David Neres, min.61).

Goles:1-0. Haaland, m.56; 2-0. Doku, m.65.

Árbitro: Felix Zwayer. Amonestó con tarjeta amarilla a Politano (m.52) y roja a Di lorenzo (m.21), ambos del Napoli.

Incidencias: correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).

