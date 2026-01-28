El Tottenham no falla y asegura su presencia en el top ocho

Con los alemanes ya fuera de la competición antes de la celebración del encuentro, el Totthenham preveía un partido plácido para mantenerse entre los ocho primeros y mejorar sus sensaciones en la Premier League, donde actualmente ocupan la décimo cuarta posición.

Con innumerables bajas en ambos conjuntos, los locales optaron por un once sin referencia clara arriba, con Knauff y Mario Goetze como hombres más adelantados debido a las ausencias de Batshuayi, Burkardt, Kalimuendo y Can Uzun. Por su parte, Thomas Frank, ante las pérdidas atrás de Pedro Porro y Micky Van de Ven, incrustó a João Palinha en línea de tres centrales, con Spence cambiado a pie natural en la derecha y Udogie en el flanco izquierdo.

El Tottenham comenzó de manera inmejorable y Xavi Simmons marcó en el minuto 3 tras una gran jugada colectiva. Los jugadores londinenses celebraron el tanto, pero el colegiado español Gil Manzano, tras la confirmación del VAR, lo anuló por falta previa de Wilson Odobert, que se encontraba adelantado, sobre un defensa del Eintracht. El conjunto inglés continuó su dominio durante los primeros 45 minutos y Odobert estrelló un disparo desde fuera del área en el poste cerca de la media hora de juego.

La ocasión espoleó aún más al Tottenham, que estuvo muy cerca de aprovechar el único error del meta brasileño Kaua Santos en el partido, en un fallo con el pie en la salida de balón, que rechazó acto seguido impidiendo el tanto de Simons. Cuando se olía el gol inglés, el Eintracht estuvo a punto de materializar la única clara de toda la primera mitad, pero el potente remate de Larsson se topó con el larguero.

A los dos minutos de reanudarse el partido, el ‘Cuti’ Romero ganó un balón de cabeza en el área pequeña para que Kolo Muani hiciese el 0-1 en el 47. El asedio continuó y Simons tras una falta que se envenenó tras un rechace volvió a acariciar el 2-0. El Tottenham, cómodo con la ventaja, Solanke aprovechó un fallo defensivo de los teutones para materializar el segundo en el minuto 77 para asegurar una victoria clara de los suyos en el Deutsche Bank Park.

-- Ficha técnica:

0- Eintracht Fráncfort: Kuaua Santos; Nathaniel Brown (Ritsu Doan, min.72), Arthur Theate, Robin Koch, Aurele Amenda; Buta; Ellyes Skhiri (Fares Chaibi, min.72), Hugo Larsson (Jean-Matteo Bahoya, m.83), Oscar Hojlund (Mahmoud Dahoud, min.72); Ansgar Knauff y Mario Goetze (Dills, min.83).

2- Tottenham: Vicario; Djed Spence, Kevin Danso, ‘Cuti’ Romero, João Palinha, Destiny Udogie (Junai Byfield, min.89); Archie Gray, Pape Matar Sarr, Wilson Odobert (Dominic Solanke, min.73), Xavi Simons; Kolo Muani (Dane Scarlett, min.84).

Goles: 0-1, m.47: Kolo Muani; 0-2, m.77: Solanke.

Árbitro: Gil Manzano (ESP). Mostró tarjeta amarilla a Vicario (min.75) y a Palinha (m.90+2), del Tottenham.

Incidencias: encuentro correspondiente a la octava y última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el estadio Deutsche Bank Park en Fránfort (Alemania). EFE