El Killer está listo

El Killer o Poeta del Gol, como se lo conoce, sufrió la rotura del ligamento colateral medial de la rodilla derecha en el clásico del 29 de octubre del 2023, y tras jugar en la categoría Reserva, incluyendo el pasado clásico, ayer entrenó de forma normal con sus demás compañeros en la Villa.

Junto a Brian también se movieron con normalidad en el plantel de Primera División otros que superaron sendas lesiones: Alberto Espínola, Pedro Zarza, Derlis González y Ramón Martínez. Quien no entrenará con normalidad es Álex Franco, que sufrió una lesión condral y rotuliana de la rodilla izquierda, aunque no sufre dolor, será tenido entre algodones y probablemente no juegue el próximo encuentro ante Sportivo Ameliano. Su lugar lo ocuparía Marcos Gómez.

Fernando Román pasó ayer por cirugía para arreglar la rotura de ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda, por lo que estará fuera de las canchas de 6 a 8 meses.