El fixture del torneo Apertura 2025

La Asociación Paraguaya de Fútbol estableció este lunes el calendario deportivo del 2025, con la programación de la primera fecha del torneo Apertura, en el que se producirá los estrenos de Recoleta y Tembetary, campeón y subcampeón de la categoría Intermedia 2024.

El primer torneo del próximo año, que tendrá tres adelantos, comenzará el viernes 24 de enero y terminará el domingo 1 de junio del 2025. Recordemos que no se parará por las disputas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

En la primera jornada del Apertura comenzará con dos grandes partidos en la que se verán las caras Cerro Porteño vs Libertad y Olimpia vs Guaraní. Los otros duelos son General Caballero vs Deportivo Recoleta; Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano; Luqueño vs Tembetary y 2 de Mayo vs Nacional.