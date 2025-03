Fabián Balbuena, capitán y defensor de la Albirroja, analizó lo que dejó el primer combo del 2025, en lo que Paraguay pudo mantener el invicto con victoria ante Chile de local y empate frente a Colombia de visita.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el experimentado defensor apuntó: “Este último partido sabíamos que no lo perdíamos, estábamos muy tranquilos a pesar de la desventaja y las otras situaciones, como el calor o el clima de la hinchada local, el equipo demostró mucha personalidad ante la adversidad y que el equipo tiene una mentalidad fuerte para traer un punto importante para seguir apuntando a la Copa Mundial”.

Analizando lo que fue el juego, Balbuena expuso: “Colombia tiene jugadores importantes en los costados, en donde nos hicieron daño, pero valoro más la reacción que tuvo el grupo, el carácter que se mostró para sacar adelante un juego que al final lo pudimos hasta ganar”.

Acerca de la labor arbitral compuesta por argentinos, el capitán albirrojo analizó: “Estaba tranquilo en el gol porque le pregunté a Cubas si le pegó la pelota en la mano, y me dijo que no, y desde mi posición no vi nada raro”, agregando: “Demoraron mucho en decidir la jugada porque no sé que miraban tanto, hasta uno puede pensar que buscaban algo para anularlo, pero iba a ser muy injusto si lo hacían por el tremendo golazo que convirtió Julio”.

Sumando con la acción del primer tiempo en donde el grupo pidió penal, Fabián remarcó: “En el campo estuvimos convencidos por la reacción de Miguel, pero no lo sancionó, pero son cosas que queda a criterio de los árbitros, pero la realidad a veces es que cuando jugamos afuera los árbitros siempre buscan algo en nuestra contra; ya nos pasó contra Bolivia”.

Con relación a lo que se viene, Balbuena fue directo al exponer: “Quedamos muy contentos por el sacrificio, por conseguir los puntos y eso se pudo sentir en el vestuario, el seguir con la racha positiva camino al gran objetivo que es llegar al Mundial, pero ahora queda una espera un poco menor hasta junio, algo que escapa de nuestras manos, nos gustaría jugar más seguido porque estar con este grupo es muy lindo, compartir entrenamientos y los partidos y se extraña cuando hay que volver a los clubes, pero ahora tenemos que seguir enfocados, preparados y a punto para los próximos desafíos ya que estamos en el camino correcto hacia el objetivo”.