El Ciclón retoma labores y viaja el viernes a España

El grupo se juntó en La Nueva Olla en donde se cumplieron pruebas médicas y trabajos físicos, que se prolongarán hasta el jueves 20, ya que el viernes 21 está previsto el viaje a Málaga, España, en donde se realizará la parte fuerte de las labores de pretemporada.

El Ciclón se instalará en el Viejo Continente hasta el 2 de julio próximo en el complejo Marbella Football Center que tiene como referencia de ser “uno de los complejos deportivos más exclusivos de Europa”.

Uno de los amistosos confirmados del equipo azulgrana en Europa será contra el equipo de Kilmarnock de Escocia el 29 de junio, mientras que queda por confirmar rival y fecha del segundo amistoso que está en carpeta.

Cinco ausentes

Son cinco los jugadores del plantel principal de Cerro que no serán parte de la pretemporada en Málaga, España. Ellos son los defensores Ronaldo De Jesús, Alan Núñez, Víctor Cabañas, el volante Wilder Viera y el atacante Tobías Portillo, todos la servicio del seleccionado paraguayo juvenil, los primeros 4 con la Sub 23 y el último con la Sub 20.