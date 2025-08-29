29 ago. 2025
Fútbol Internacional

El bisnieto de Mussolini debuta en la Serie A

El italiano Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del dictador Benito Mussolini, debutó este viernes en Serie A como jugador del Cremonese, donde también milita el paraguayo Antonio Sanabria, con una victoria agónica ante el Sassuolo (3-2) y una participación clave en la que provocó el penal decisivo.

Agosto 29, 2025 04:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Romano Benito Floriani Mussolini

Romano Benito Floriani Mussolini tuvo sus primeros minutos en la Serie A.

Foto: Gentileza - Soy Calcio

En el minuto 83, con empate a dos en el marcador, llegó el momento de Floriani Mussolini, con el dorsal 22 y el nombre Romano a la espalda. Su entrada como carrilero derecho cambió la dinámica de un partido que parecía controlado por los de Cremona, pero que el Sassuolo consiguió igualar con dos goles en la segunda mitad.

Sin embargo, el desparpajo de Romano cambió los minutos finales. Acostado en el perfil diestro, se prodigó en varias ocasiones en ataque y conquistó una asistencia que el colegiado acabó por anular por falta previa.

No cejó en su empeño y en el minuto 92 provocó el penal que su compatriota De Luca convirtió para amarrar los 3 puntos.

Es la segunda victoria de un Cremonese que, con el pleno, dormirá líder de la Serie A siendo un recién ascendido.

Romano Floriani Mussolini, de 22 años (2003), inició su carrera en la cantera del Roma, pero en 2016, con 13 años, llegó al Lazio, donde fue incluso convocado con el primer equipo en 2021, aunque sin llegar a debutar. De hecho, está solo cedido en el Cremonese, el combinado ‘biancoceleste’ sigue siendo el propietario.

La pasada campaña militó en el Juve Stabia de Serie B. Habitual en el carril derecho y con la serigrafía ‘F. Mussolini’ en la camiseta, pues nunca ha querido ocultar sus orígenes, es hijo de Alessandra Mussolini, nieta de Benito y política de derechas, antigua diputada del Parlamento Europeo; y nieto del músico Romano Mussolini, hijo del dictador.

“Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta”, dijo en una entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’ en 2024.

“En el campo no siento nada más allá de algunos gritos desde la grada a los que no doy importancia. Tampoco a los comentarios en las redes sociales. Mi madre lo pasó peor. Como mujer es más difícil. A ella le ha afectado más, porque es política y está muy expuesta. Pero hay que admirarla por cómo se defiende”, añadió.

Su tía abuela es, además, Sophia Loren, mítica actriz italiana, pues la hermana de la mítica actriz italiana, Maria Scicolone, se casó con Romano, el hijo de Benito, y es la abuela del joven jugador.

Romano Floriani disputó la temporada pasada un total de 33 partidos, anotando un gol y dando tres asistencias. Participó en tres partidos de ‘play-off’ de ascenso a Serie A y un partido de la Copa Italia.

Cremonese Antonio Sanabria
Redacción D10
