El argentino Recalde y Prieto, en la órbita

Recalde (29 años, foto) quedó libre de Banfield y llegaría por un año, mientras que Prieto (27 años) también quedó con pase en mano tras jugar en Guaraní. Con respecto al delantero, Daniel Rodríguez, presidente del club, comentó a la 1080 AM: “Lo de (Facundo) Bruera está en stand by, no descartamos que llegue, mientras esté abierto el libro de pases siempre hay posibilidades”. Rodríguez valoró también que en su nueva directiva que asumió hasta el 2028 cuenta con cinco mujeres electas, algo histórico.