Durísima crítica del “Peque” a la Selección

El ex jugador de la Selección Paraguaya, Miguel Benítez, habló este miércoles con Fútbol a lo Grande y cuestionó varios aspectos de la derrota frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

“No levantamos cabeza. Nos falta actitud. Nos falta todo. Estamos mal”, comenzó diciendo en la 1080 AM.

“Se le convocó a Tacuara no sé para qué. Es goleador paraguayo en todas partes y le metés 5 minutos. Tacuara tenía que haber sido titular. Tuvo dos ocasiones, casi materializó y tuvimos la mala fortuna del penal temprano. Falta actitud, falta un líder que empuje y putee dentro de la cancha. No veo eso”, agregó.

Benítez afirmó que hay varios jugadores que no estuvieron a la altura y otros cuya convocatoria no está justificada. Agregó que si fuera entrenador, entraría al vestuario y les “putería” a cada uno.

“Yo les putearía. No podemos tener a los mejores jugadores y que se rasquen las bolas. No vamos a ninguna parte con esta actitud. Nos quedamos fuera del Mundial si no cambiamos”, remarcó.