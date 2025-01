Djokovic sobre Murray: “Es impresionante lo trabajador que es y la dedicación que pone”

Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slam, se deshizo en elogios en la rueda de prensa posterior a su clasificación a tercera ronda del Abierto de Australia al hablar de Andy Murray, su nuevo entrenador, del que destacó lo “trabajador” que es y “la dedicación que pone”.

“Es impresionante lo trabajador que es y me encanta la gran dedicación que pone. Ha invertido muchas horas viendo vídeos de mis rivales, analizando su juego, y también poniéndose mis partidos recientes grabados para sacar conclusiones de mi tenis. Me insta a que vea algunos momentos concretos y los comentamos, para hablar sobre táctica en los entrenamientos. Nos estamos entendiendo muy bien”, destacó el serbio, actual número 7 del mundo y diez veces ganador en Melbourne.

En su partido 430 de Grand Slam, que le alza como el jugador que más encuentros ha disputado de todos los tiempos en estos grandes eventos superando a Roger Federer, que jugó 429, Djokovic sacó adelante el compromiso ante el portugués Jaime Faria (n.125 de la ATP), al que ganó en cuatro sets (6-1, 6-7(4), 6-3 y 6-2).

“Estoy muy satisfecho por la victoria, me gustó mucho cómo empecé el partido y cómo lo terminé. Siento que logré concentrarme al máximo en los momentos importantes y subir las prestaciones de mi juego, especialmente, en el cuarto set”, expresó el tenista

“Ha sido otra gran prueba para mí. Obviamente, hubiera preferido no dejarme otro set en el camino, pero hay que dar crédito a mi rival. Creo que tiene mucho potencial, hizo un gran partido y me metió mucha presión en diversos tramos del encuentro. Me ha gustado mucho mi mentalidad hoy”, añadió.

El serbio se verá las caras en tercera ronda con el checo Tomas Machac, número 25 del mundo, que se impuso ante el estadounidense Reilly Opelka, que el pasado 3 de enero había ganado a Djokovic en Brisbane, por 3-6, 7-6(1), (5)6-7, 7-6(4) y 6-4, en un encuentro que tuvo una duración de 3 horas y 29 minutos.

Sobre la posibilidad de hablar directamente con el entrenador durante el partido, el balcánico apoyó la idea al estar de acuerdo con esta novedad para el torneo y remarcó que le gusta que sea “sin micrófonos” para que no pueda escucharlo alguien del otro equipo.

“Somos los tenistas quienes seleccionamos a las personas que deseemos que estén disponibles para hablar con nosotros. Me gusta como está ahora, sin micrófonos, porque me preocupa que, si lo que hablamos en cuanto a tácticas es público, alguien del otro equipo lo escuche, llame al entrenador y perdamos toda nuestra privacidad”, declaró.

Sobre una de las sensaciones del torneo, el brasileño Joao Fonseca, que se clasificó al torneo desde la fase previa y que derrotó el pasado martes al ruso Andrey Rublev, número 9 del mundo, Djokovic comentó: “Lo conocí personalmente antes de entrar en pista y no dudé en felicitarle. He seguido de cerca su ascenso y me encanta cómo juega, especialmente, los puntos importantes. Veo algo de mí en su juego, en ese descaro con el que afronta situaciones límite. Tiene todo lo necesario para tener un futuro muy prometedor”, indicó. EFE