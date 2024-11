Dispara contra el VAR

Francisco Arce, entrenador aurinegro, explotó contra el arbitraje tras el partido.

“No ganamos el partido por culpa de Carlos Paul Benítez (árbitro encargado del VAR). Yo no le culpo al árbitro (Derlis López); se dejó influenciar, no tiene experiencia. En ningún momento hubo falta; a nosotros no nos cobraron la misma falta en el partido contra Luqueño en nuestra cancha; yo creo que Carlos Paul marcó la diferencia para que no ganemos”, fustigó el DT.

Para Arce, no hubo falta de Alan Pereira al portero Guillén, en una acción sobre los 88 minutos que terminó en gol que probablemente iba a significar victoria de Guaraní.

Pero Arce no se quedó ahí, volvió a cargar la tinta sobre la actuación del árbitro encargado del VAR por la anulación del tanto: “Tiene demasiada experiencia, demasiada calidad, y no se puede equivocar con algo tan básico. Reitero, no ganamos por Carlos Paul Benítez”.