Dichos de Carlos González fueron “mal interpretados”

El empresario del jugador paraguayo Carlos González habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y aclaró los dichos realizados por el delantero tras su partido frente a Libertad en la Copa Libertadores. Según el agente, todo fue malinterpretado y comentó que incluso hubo una aclaración en privado entre las partes.

Tras hacer tres goles frente a Libertad, González había dicho que se sentía decepcionado y no había recibido un llamado del cuerpo técnico, aunque no perdía las esperanzas de poder estar.

“Se malinterpretó una palabra, él dice que está decepcionado, pero habla de su persona, que hizo todo y trata de hacer todo día a día para defender a su país. Se malinterpretó y se usó en contra del cuerpo técnico. No tuvo la intención, estaba dolido, pero entiende que es parte de esto”, expresó Ferreyra en la 1080 AM

“Él siempre está tratando de hacer todo para integrar la lista, está haciendo todo lo posible para llamarle la atención al cuerpo técnico y tratar de estar. En privado se han aclarado algunas cosas, pero ahora prefiere trabajar dentro del campo. No hay mucho que aclarar, se malinterpretó”, agregó.

Ferreyra insistió que hubo charlas, no directamente con Gustavo Alfaro, pero que la situación está aclarada y afirmó que el delantero paraguayo no es de un perfil conflictivo y tampoco nunca llegó a tener problemas.