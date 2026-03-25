Detienen a expresidentes del Galatasaray y Besiktas por sospecha de consumo de drogas

En un comunicado, la Fiscalía General de Estambul informó de que los arrestos se llevaron a cabo en el marco de una investigación sobre narcotráfico.

La Fiscalía emitió órdenes de detención contra 16 personas, de las que 14 fueron arrestadas esta mañana en sus domicilios, mientras que otras dos están siendo buscadas.

Además de los exdirigentes de los citados clubes deportivos, entre los detenidos destacan otras figuras del mundo empresarial, así como actores y modelos.

“Tras evaluar las pruebas recabadas en su conjunto, se han dictado órdenes de detención contra un total de 16 sospechosos por posesión de sustancias estupefacientes para uso personal o por facilitar el consumo de drogas”, explicó la Fiscalía.

Las operaciones policiales de hoy tienen lugar después de otras similares llevadas a cabo en los últimos meses, con detenciones de varias figuras conocidas por la opinión pública turca.

Si bien a algunas de ellas se les ha impuesto prisión preventiva, otras fueron puestas en libertad tras dar negativos los resultados de las pruebas de drogas a las que fueron sometidas.