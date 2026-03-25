25 mar. 2026
Fútbol Internacional

Detienen a expresidentes del Galatasaray y Besiktas por sospecha de consumo de drogas

La policía turca ha detenido este miércoles a 14 personas, entre ellas a Burak Elmas y Fikret Orman, expresidentes de los clubes de fútbol Galatasaray y Besiktas, respectivamente, acusados de posesión de drogas para uso personal y/o de facilitar su consumo.

Marzo 25, 2026 07:56 a. m. • 
Por Redacción D10
HENktWCaoAEkIqc.jpeg

Fikret Orman, ex presidente del Besiktas.

Foto: @hafizahabertv

En un comunicado, la Fiscalía General de Estambul informó de que los arrestos se llevaron a cabo en el marco de una investigación sobre narcotráfico.

La Fiscalía emitió órdenes de detención contra 16 personas, de las que 14 fueron arrestadas esta mañana en sus domicilios, mientras que otras dos están siendo buscadas.

Además de los exdirigentes de los citados clubes deportivos, entre los detenidos destacan otras figuras del mundo empresarial, así como actores y modelos.

“Tras evaluar las pruebas recabadas en su conjunto, se han dictado órdenes de detención contra un total de 16 sospechosos por posesión de sustancias estupefacientes para uso personal o por facilitar el consumo de drogas”, explicó la Fiscalía.

Las operaciones policiales de hoy tienen lugar después de otras similares llevadas a cabo en los últimos meses, con detenciones de varias figuras conocidas por la opinión pública turca.

Si bien a algunas de ellas se les ha impuesto prisión preventiva, otras fueron puestas en libertad tras dar negativos los resultados de las pruebas de drogas a las que fueron sometidas.

Fútbol Internacional Besiktas Galatasaray
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Trump.png
Fútbol Internacional
Geopolítica, guerras y sueños futbolísticos truncados
El mundo del fútbol vive por estos días la incertidumbre de saber si la selección de Irán estará o no en el Mundial que se jugará entre junio y julio en Norteamérica, en el contexto de un escenario complicado por la guerra que enfrenta al régimen de Teherán con Estados Unidos e Israel, y que afecta a todo el Medio Oriente.
Marzo 24, 2026 08:49 a. m.
 · 
Redacción D10
jogito.jpg
Fútbol Internacional
Jorge Bava asume en Nacional y asegura que la Libertadores “es un sueño”
Jorge Bava fue presentado como el nuevo técnico del Nacional uruguayo y aseguró en una conferencia de prensa que conquistar la Copa Libertadores es “una meta y un sueño” tanto para él como para el club uruguayo.
Marzo 23, 2026 04:54 p. m.
Zidane - Real Madrid
Fútbol Internacional
La llegada de Zidane a la selección, sin anuncio oficial, pero cerca de concretarse
La llegada de Zinedine Zidane al frente de la selección francesa tras el próximo Mundial parece ir precisándose lentamente y, pese a que todavía no hay un anuncio oficial, las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, apuntan en ese sentido.
Marzo 23, 2026 09:35 a. m.
 · 
Redacción D10
HED4J-pXAAAlHT0.jpeg
Fútbol Internacional
Bareiro, Arce y Marabel anotan en Argentina
VIDEO. Jornada productiva en cuanto a goles para los paraguayos en el fútbol argentino.
Marzo 23, 2026 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
REAL MADRID ATLETICO MADRID
Fútbol Internacional
El derbi soñado por Vinícius
La falta de pegada de Vinícius Junior en el partido con peor promedio de su carrera, la convirtió el brasileño en eficacia con un doblete que sostiene la pelea por LaLiga del Real Madrid, remontando a un Atlético de Madrid que pagó caro dos errores defensivos y que, pese a su falta de necesidad clasificatoria, acarició el empate hasta el último suspiro (3-2), que afrontó con superioridad por la expulsión del uruguayo Fede Valverde.
Marzo 22, 2026 07:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Fútbol Internacional
Nacional anuncia la llegada del entrenador Jorge Bava
El Nacional uruguayo anunció este domingo la llegada del entrenador Jorge Bava tras la salida de Jadson Viera luego de los resultados adversos del equipo tricolor en el Torneo Apertura del fútbol local.
Marzo 22, 2026 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más