El delantero de Olimpia, Hugo Adrián Benítez, habló luego de la consagración del equipo en Pedro Juan Caballero y destacó la influencia de Martín Palermo para que no dejara la institución.

“La verdad que estoy muy contento, feliz. Agradezco mucho al profe que me dio la confianza, gracias a él no me fui, me bancó y le banqué a muerte. Trabajé mucho y no se me estaba dando la oportunidad, pensé salir y el profe me habló bien, me dijo que me iba a tener en cuenta y trabajé el doble para eso”, dijo Hugo Adrián a la TV.

“Desde chico soñé con esto, con la ayuda de los compañeros y el profe que siempre me bancan, pude lograrlo”, agregó.

Benítez logró dos títulos en esta temporada, primero logró consagrarse con el equipo de la Reserva y luego alcanzó el título con el equipo de la Primera División. “Era un sueño para mí, cumplí esto en 6 meses, algo único para mi”, subrayó.