25 mar. 2026
Fútbol Internacional

Deporte como herramienta de rehabilitación en Piribebuy

“Deporte mi Opción” tiene como objetivo incorporar la actividad física y recreo deportiva como una herramienta clave dentro del proceso de rehabilitación.

Marzo 25, 2026 04:02 p. m. • 
Por Redacción D10
snd

Actividad en el Centro Residencial de Deshabituación y Rehabilitación de Adicciones de la Ciudad de Piribebuy.

Foto: Gentileza

En el marco de sus programas de acción social, la SND llevó adelante una significativa actividad en el Centro Residencial de Deshabituación y Rehabilitación de Adicciones de la Ciudad de Piribebuy, sitio hasta el que llegó con implementos deportivos para la implementación del Proyecto “Deporte mi Opción”. La iniciativa permitirá promover hábitos saludables y contribuir al bienestar integral de los residentes del Centro.

Tras la entrega de implementos deportivos a la responsable administrativa del Centro, Lic. Leticia Zárate, se procedió a presentar los detalles del proyecto, marcando así el inicio de las actividades recreo deportivas que estarán a cargo de un profesional del deporte, contratado por la SND para el desarrollo del programa.

“Deporte mi Opción” tiene como objetivo incorporar la actividad física y recreo deportiva como una herramienta clave dentro del proceso de rehabilitación, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la constancia, aspectos fundamentales para la construcción de nuevas oportunidades de vida.

La Secretaría Nacional de Deportes impulsa la iniciativa basada en la importancia de acercar el deporte a distintos sectores de la sociedad, especialmente a espacios donde puede generar un impacto positivo y transformador, reafirmando su compromiso con la inclusión y la promoción de estilos de vida saludables.

Cabe destacar que el Proyecto “Deporte mi Opción” llega además a otros espacios de acción como ser el Centro Nacional de Control y Prevención de Adicciones; al Centro de Convivencia Pedagógica Ñemity; y al Centro Educativo de Itauguá. Con este tipo de acciones, la SND consolida al deporte como un importante motor de cambio social y desarrollo humano.

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