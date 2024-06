Daniel Garnero da valor al resultado

El entrenador de la Selección Paraguaya, Daniel Garnero, conversó con los medios luego del amistoso frente a Panamá y le dio importancia al triunfo logrado por la mínima, ya que puede servir para que el equipo vaya tomando confianza.

“Esto ojalá nos sirva para ratificar confianzas, seguridades que todo futbolista necesita. Así que vamos a aprovechar este triunfo para descomprimir un poco y obviamente afrontar un torneo muy difícil como es la Copa América”, comenzó diciendo el DT.

“Me parece que al lograr el gol, quizás por momentos no pudimos y no supimos controlar el juego. Le dimos mucho el balón al rival, cosa que tenemos que corregir. Pero cuando lo controlamos pudimos dominar, generar situaciones, tuvimos varias muy claras que no pudimos ampliar el marcador que nos hubiera dado más tranquilidad”, agregó.

Para el DT afirmó que, tras el triunfo sobre Panamá , se van con la sensación de que van mejorando y se encuentran preparados para afrontar una zona difícil en la que comparte con Brasil, Colombia y Costa Rica. El debut será el próximo lunes 24 de junio, a las 18.00, frente a la selección cafetera.