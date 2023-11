Champions: Semana decisiva

Hoy se pone en marcha la fecha 5 de la fase de grupos del torneo de clubes más importante del Viejo Continente, la Champions League.

El Newcastle United, con el paraguayo Miguel Almirón en sus filas, que viene de reaparecer el último fin de semana en la Premier League tras dejar atrás su lesión, juega un partido importante desde las 17:00 ante el PSG en el Parque de los Príncipes por el grupo F.

Las Urracas necesitan triunfar si quieren seguir soñar con los octavos de final. A la misma hora jugarán Milan vs. Borussia Dortmund en Italia.

Los alemanes lideran con 7 puntos en este grupo, PSG tiene 6, Milan 5 y Newcastle 4.

Otros partidos para hoy: por el grupo E: Lazio vs. Celtic (14:45) y Feyenoord vs. Atlético de Madrid (17:00). Por el grupo G chocan Young Boys vs. Estrella Roja y Manchester City vs. RB Leipzig, ambos desde las 17:00. Por el grupo F se darán los siguientes compromisos: Shakhtar vs. Antwerp (14:45) y Barcelona vs. Porto (17:00). Mañana se disputarán otros 8 juegos.

