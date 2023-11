Cerro Porteño, subcampeón por cuarta vez consecutiva

Cerro Porteño logró este domingo quedarse con el subcampeonato del torneo Clausura 2023, el cuarto de forma consecutiva, tras el empate conseguido en el estadio Arsenio Erico de Nacional por la fecha 21 de la competencia.

El Ciclón de Barrio Obrero se ahogó en la orilla, de nuevo, y se debió conformar con ser segundo en el certamen, como ya le pasó en los dos torneos del 2022 y ahora del 2023.

El equipo de Víctor Bernay tiene 37 unidades y se encuentra a 11 del campeón, Libertad, a falta de una jornada para la finalización del certamen. Con esta acumulación de puntos se hizo inalcanzable para Guaraní (32) y Nacional (31), respectivamente, que también perseguían este objetivo para lograr su acceso al máximo torneo continental.

Este logro de Cerro Porteño ayudó para la clasificación azulgrana a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, debido a que Libertad consiguió los dos títulos del año. Más allá de lo deportivo, también tiene su impacto directo en lo económico, ya que en esta instancia percibirá más de USD 3 millones por premios y recaudación por entradas vendidas.

El cuadro de Barrio Obrero, el segundo club más ganador de la Primera División del fútbol paraguayo, con 34 consagraciones, sumó su trigésimo séptimo subampeonato:

El historial: 1914, 1937, 1938, 1942, 1945, 1948, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964, 1968, 1971, 1976, 1980, 1984, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2006, 2010 (A), 2010 (C), 2011 (C), 2014 (C), 2015 (C), 2018 (A), 2018(C), 2019 (A), 2022 (A), 2022 (C), 2023 (A) y 2023 (C).