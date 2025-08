Carrizosa respondió a los Díaz: “Se están yendo por un lado de excusas”

Ramón Díaz, entrenador de Olimpia, y su hijo y asistente Emiliano, responsabilizaron al arbitraje de la derrota sufrida ante Cerro Porteño. Al directivo azulgrana Miguel Carrizosa le sorprendieron estas declaraciones y respondió.

“Estaban ganando 2-0, ellos tuvieron un penal para ponerse 3-1 y más o menos de esa manera, no digo liquidar, y nosotros tuvimos un arquero gigante que le tapó. Me parece que se están yendo por un lado de excusas que no deberían”, aseveró en charla con el programa Fútbol a lo Grande.

Miguel Carrizosa no dudó: “Para nosotros fue un penalazo. Vino de atrás y le empujó al piso. Es lo que nosotros vimos. Si eso no es penal…”. Posteriormente añadió que Ramón Díaz “ve de distinta manera. Para nosotros fue un penal sin ninguna duda. ¿Cómo va a venir alguien de atrás a tirarle a nuestro nueve al piso?”.

El penal en cuestión fue anotado por Federico Carrizo y significó el descuento 2-1 y poco después se pitó lo mismo en el área azulgrana, pero el portero Alexis Arias lo detuvo para sostener la esperanza cerrista.