Carlos Jara Saguier: “Estos chicos no son el futuro, son el presente”

El experimentado estratega, que consiguió la histórica medalla de plata en Atenas 2004, se mostró contento y satisfecho por la tarea que hizo su equipo en Francia.

“A pesar de todos los contratiempos que tuvimos, el grupo, la gran familia que formamos, se comportó con altura. Nunca fuimos groseros, nunca fuimos rebeldes, siempre aceptamos todo calladitos. Y seguíamos trabajando, seguíamos luchando con los muchachos. A pesar de todo, ellos mostraron siempre alegría, mostraron camaradería, una solidaridad tremenda”, dijo.

Carlos Jara Saguier, seleccionador de la categoría Sub 23 de Paraguay, Foto: Prensa APF

SE DEJÓ TODO. Aseguró que la eliminación ante Egipto le dolió mucho porque sentía que se podía llegar más lejos por la calidad futbolística del plantel.

“A mí me duele mucho esta eliminación. Teníamos mucha fe, nos fuimos con un sueño olímpico. Como les dije a ellos, ya no es pecado morir con sueños incumplidos, pero sí es lamentable vivir sin sueños a cumplir. Solo tuvimos el sueño de coronarnos, de traer una medalla. Tuvimos el sueño de darle una alegría al pueblo paraguayo, lamentablemente no se pudo. Pero así fue, se luchó, se perdió, los muchachos dejaron la piel en cada partido”.

También comentó que la baja de Marcelo Fernández pesó para el juego ante los egipcios. “Perdimos a una pieza clave, venía jugando muy bien y anotando goles, eso es importantísimo”.

AGRADECIDO. Jara Saguier agradeció el apoyo del pueblo paraguayo y de todos en esta campaña. “Yo quiero agradecer a la directiva por darme la confianza, a todos. Mi cuerpo técnico, al estado, a los jugadores, a toda la gente. Es una gran familia. Tratamos de hacer lo mejor posible y yo pienso que estamos a mano, con la gente, con todo el mundo, estamos a mano. Ellos nos dieron mucha confianza, nosotros también recibimos eso. Los directivos pelearon intensamente para los esfuerzos, los jugadores de diferentes clubes, todos aportaron su grano de arena”.

Marcelo Fernández y Julio Enciso celebran un gol de Paraguay. Foto: AFP

SON EL PRESENTE. Para Jara, estos chicos que vienen de disputar los Juegos no son el futuro del fútbol paraguayo, sino el presente, y considera que tendrían que tener mayores oportunidades en la mayor en un futuro cercano. “Muchos ya están jugando en sus equipos, este grupo que acaba de terminar las Olimpiadas ya no es futuro, yo sostengo, ya es presente, estos ya son el presente, ya están listos para jugar partidos internacionales de alto nivel, para la dificultad, están preparados todo, es cuestión de que le lancen al ruedo”, sentenció.

Sobre su futuro, el DT no quiso hablar mucho. Ahora descansará y en los próximos días verá cómo sigue.

Similitudes con el 2004

Ante la consulta de qué similitudes encontró entre esta camada y la del 2004 que le tocó dirigir y lograr la medalla de plata, Jara Saguier respondió: “En la solidaridad, sí, es igual, pero yo quiero resaltar un poquito también que el plantel era mucho más rico en todos los aspectos, ya la mayoría eran jugadores profesionales, algunos estaban afuera, y yo recuerdo a aquel grupo que la mayoría eran Sub 20 jugando en su categoría, que estaban abriéndose pasos”, dijo.

Marcos Gómez, el mejor

El DT se mostró agradecido con el trabajo de todos sus dirigidos y valoró mucho el esfuerzo, pero destacó de forma particular a uno, a Marcos Gómez, volante central de Olimpia que se comió el mediocampo en todos los partidos. “Para mí fue el mejor volante del torneo, por lejos, incluso lo dicen las estadísticas. Jugó bien, tenía quite, distribución, presencia, fue completo”, comentó.