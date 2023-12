Barceló confirma que buscan su salida

“Yo quería seguir en Guaraní. Me tomó por sorpresa la decisión del club pero me dijeron que por cuestiones de presupuesto iban a forzar una salida. Realmente me hubiera gustado quedarme”, contó el delantero a la AM 770 de Montevideo.

Sobre su 2023 con el legendario, Facundo expresó: “Tuve un buen año en lo personal, terminé jugando muchos partidos y haciendo un montón de goles. Lamentablemente quedamos afuera de la Libertadores”.

Con la salida de Barceló todo hace pensar que Santander seguirá al menos hasta junio en Dos Bocas.