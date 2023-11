Alejandro Silva se marcha dolido de Olimpia

Alejandro Silva, ahora ex futbolista de Olimpia, habló para Rock And Gol TV refiriéndose a su reciente salida del club Olimpia que sorprendió a todos a falta de dos fechas para la finalización del torneo Clausura.

El jugador charrúa expresó su tristeza por la forma en la que se da su salida de un club al cual dio todo. “Me duele, es triste la forma en la que me despiden”, indicó.

Ale hizo saber su descontento por la forma en la que se da su salida del club al cual le tiene un enorme cariño. “Me molestó la forma y el momento porque todavía quedan dos fechas. Habían otras formas, me parece una falta de respeto, pero bueno...”, indicó.

Silva indicó que Francisco Arce le hizo saber la noticia de que ya no seguiría en Olimpia. “Se tomó la decisión, me lo imaginaba pero sí me hubiese gustado que por lo menos me lo diga el presidente (Miguel Cardona), no hablé más con él. Me lo dijo ‘Chiqui’ esta mañana, un caballero. Y hoy se me despide con un comunicado.”, siguió.

Por último tuvo palabras de agradecimiento al hincha franjeado. “Agradecido a la gente que me apoyó, a los entrenadores, al presidente Marco Trovato que me volvió a traer. Me voy con la frente en alto porque di todo por el club”, finalizó.