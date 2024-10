Acuerdo entre futbolistas del ascenso y la APF por regla Sub 23

Tras varias reuniones entre la Asociación Paraguaya de Fútbol y Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP) se suscribió este martes los principales puntos en los que se sostendrá el artículo que regirá la reglamentación Sub 23 de cara a la temporada 2025, afirmó la APF.

De acuerdo al comunicado oficial de la máxima entidad deportiva, formaron parte de esta reunión, el presidente de la APF, Robert Harrison, quien estuvo acompañado por miembros del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya y los presidentes de cada Divisional.

En representación de la FAP asistió su titular Paulo Da Silva, recientemente retirado de la actividad profesional, el vicepresidente Jonathan Santana, al igual que el futbolista Santiago Salcedo.

Reglamentación Sub 23 2025

1. Los clubes de la División Intermedia, Primera División B y Primera División C podrán incluir en la Alineación Inicial (planilla oficial) en cada partido oficial, hasta 8 (ocho) jugadores que hayan nacido antes del 1 de enero 2002 (mayores de 23 años), además de como mínimo 10 jugadores en planilla que serán Sub 23, de los cuales uno de ellos será Sub 19, totalizando 18 jugadores en planilla.

2. Los clubes que hayan completado el mínimo de minutos establecidos para el Sub 19, de acuerdo con lo determinado para cada divisional, podrán incluir hasta 9 (nueve) jugadores que hayan nacido antes del 1 de enero 2002 (mayores de 23 años) dentro de la Alineación Inicial (planilla oficial) en cada partido oficial.

3. Esta posibilidad podrá ser utilizada por los clubes luego que la Dirección de Competiciones de la APF haya informado oficialmente que los clubes vayan cumpliendo con el mínimo de minutos establecidos para el Sub 19.