Vinícius, el DT que vino “gratis” a salvar a Tacuary

El mundo del fútbol está lleno de “vende humos”, pero hoy la historia del entrenador Vinícius Eutropio viene a golpear el tablero y sentar un precedente en favor de los “locos” que le dan color al deporte rey.

El brasileño de 57 años había aparecido en la última parte del torneo Clausura como una gran sorpresa. El adiestrador, un completo desconocido en nuestro medio, venía al conjunto del Barrio Jara con la misión de mantener al equipo en la Primera División.

El discurso de entrada era motivador y casi utópico, ya que el conjunto estaba muy complicado en el promedio y solo tenía un camino hacia la salvación: Ganar.

El DT, sin embargo, hacía una particular apuesta, venía a dirigir al equipo de forma gratuita y en reiteradas ocasiones dijo que solo recibiría una parte en caso de lograr la salvación. Comenzó con derrota ante el Sportivo Ameliano, pero luego consiguió 4 victorias y 2 empates para lograr el objetivo.

“Vinícius era el segundo nombre, antes hablé con Robert Pereira y no hubo acuerdo económico. Vinícius me dijo yo me voy por el premio y ahora será el técnico mejor pago del país (entre risas). Estás loco le dije a Vinícius cuando me dijo que venía gratis, yo recién el año próximo le quería traer”, contó el empresario en la 1080 AM.

Regis Marques y Vinícius Eutropio, invitados en la mesa de Fútbol a lo Grande, recordaron los momentos previos de las negociaciones y lo que fue la campaña milagrosa que se cerró anoche con la victoria sobre el campeón Libertad y la salvación.