Fuego cruzado entre Tacuary y Regis Marques

Jorge Cáceres, vicepresidente de Tacuary, habló este miércoles con Fútbol a lo Grande y contó su versión de los hechos sobre el paso de Regis Marques en la institución del Barrio Jara. El dirigente acusó al empresario de “farandulero” y afirmó que se “arrepiente de traerlo al club”.

“Pregúntale a Gáspar Servio como hicimos para abonarle, Regis siempre busco el beneficio y le debe plata a jugadores y a varias personas más. A uno de los que debe plata es a Cristian Riveros. Me cansé de Regis y como no habla el Presidente (Nito Vera) salí a hablar, nosotros pagando deudas que quedaron y deudas con cheques sin fondos de su cuenta personal”, tiró Cáceres.

“Somos un club humilde y con la plata de la APF trabajamos pero siempre se necesita más. Regis Marqués es un farandulero y le gusta el puterío, me arrepiento de traerlo al club”, agregó.

Marques había decidido dejar el club y el gerenciamiento en octubre del año pasado, cuando la situación del Tacua era crítica en lo deportivo, apuntando a un sistema que perjudica a los equipos, pero al final los “motivos” habían sido personales.

En las redes, Regis Marques dijo que saldría a hablar y desenmascarar a los dirigentes de Tacuary a quienes acusó de “comer plata del banco”, “pagar réferes” entre otros temas.

“Me tragué por mucho tiempo a algunos de esos vividores del club, pero la paciencia tiene límite”, dijo en su instagram.

Luego, en charla con la misma emisora, Marques se ratificó en sus dichos y volvió a cargar tinta sobre los directivos de la institución.

“Ellos se sorprenden pero sacaron 250 millones del banco y muchas cuentas me aparecieron. Jorge Cáceres saco plata de Tacuary y no puso nada. En 10 años no vendieron un jugador, yo tengo plata en el club y no saque plata de Tacuary”, agregó.