Una encarnacena en Tokio

Desde Japón, la encarnacena comenta a ÚH la experiencia de estar viviendo en un país con una cultura totalmente diferente a la nuestra, así como la diferencia enorme del huso horario.

“Estoy superbién aquí en Japón, como nunca el cambio de horario (jet lag) no me afectó en nada, así como llegué, pude adaptarme sin sufrir cambios. Lo que más me sorprende de Tokio es la limpieza, pulcritud, los detalles y decorados en las calles, como también el transporte público. Aquí me manejo 100% en tren y subte para ir y volver de mis entrenamientos; tienen horarios y los cumplen sin un minuto de retraso, lo que hace mucho más fácil y confortable la movilidad sin perder tiempo”. Con respecto a los entrenamientos, explicó: “Es mi primera semana, por lo que recién estoy conociendo y adaptándome a las clases, pero fue un acierto total haber venido un mes antes. El nivel de las clases es muy bueno, entreno aproximadamente tres horas por día, incluyendo sábado y domingo. Me gusta porque estos entrenamientos me están haciendo ganar cada vez más confianza a medida que se acerca la fecha del Mundial. Puedo probarme con los mejores del mundo y sentirme que estoy al nivel”.

LA COMIDA. “Es impresionante. Hay una variedad muy grande, por lo que no tuve problemas. Personalmente, me gusta mucho la comida japonesa, por lo que me siento a gusto. De todas formas, me cuido para no comer cosas que no estoy acostumbrada”, indicó Larrosa sobre la gastronomía japonesa.