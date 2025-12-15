Un cierre de oro: D10 premió a los mejores del 2025

Este lunes, desde las 09:00 de la mañana, se realizó con gran éxito la primera edición de los Premios D10, denominado específicamente “D10 de Oro”, con lo que la prestigiosa página deportiva y el Diario Última Hora reconocerán en adelante a los atletas, equipos y figuras del deporte nacional que brillaron durante el año en sus respectivas disciplinas.

En esta ocasión, los galardonados fueron 10: Nicole Martínez (remo), Lars Flaming (atletismo), Fiorella Gatti (squash), Gustavo Saba y Joshua Duerksen (automovilismo) y Claudia Martínez (fútbol femenino). En tanto, La Selección Paraguaya, guiada por el entrenador Gustavo Alfaro, Libertad, Cerro Porteño y General Caballero por sus logros en el deporte de conjunto en torneos organizados por la APF y la FIFA.

En un evento transmitido en las múltiples plataformas, los mejores deportistas de la temporada recibieron las estatuillas, que fueron diseñadas pensando en el esfuerzo y en el sacrificio que invirtieron para alcanzar los grandes objetivos, que en su mayoría tienen ribetes históricos para el deporte paraguayo.

Posteriormente, los protagonistas revivieron en una mesa de diálogo con periodistas de la cadena los momentos de mayor emotividad, los desafíos que tuvieron que sortear en las pistas para hacer realidad sus sueños y los nuevos retos para el 2026.