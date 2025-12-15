15 dic. 2025

D10 de Oro

Un cierre de oro: D10 premió a los mejores del 2025
Con gran éxito se realizó la primera edición de los Premios D10 de Oro. Diez sobresalientes deportistas fueron galardonados por sus conquistas en el 2025.
Diciembre 15, 2025 07:16 p. m.
Redacción D10
