Champions League

Tottenham y una victoria clave en Champions

Tottenham derrotó en un partido estratégico al Borussia Dortmund y acaricia la clasificación a octavos de final de la Champions League.

Enero 20, 2026 07:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Tottenham.jpg

El Cuti Romero celebra su gol convertido con la camiseta del Tottenham.

Thomas Frank tenía ‘match ball’ en contra y lo salvó gracias a los goles del argentino Christian Romero y Dominic Solanke, que evitaron el despido del técnico danés al firmar una victoria ante el Borussia Dortmund (2-0) que dejó a los ‘Spurs’ muy cerca de meterse en octavos de final de la Liga de Campeones.

De forma sorprendente, dado el estado del equipo en la Premier League y las copas domésticas, eliminado ya de ambas, el Tottenham está dando la cara en Europa y dependerá de sí mismo para estar en los octavos de final como uno de los ocho mejores de la primera fase del torneo.

Una anomalía dentro de la temporada de los ‘Spurs’, que este 20 de enero consiguieron su primera victoria del año cuando Frank estaba más discutido.

Porque varios miembros de la directiva del Tottenham pidieron la cabeza del técnico cuando el equipo perdió en este mismo escenario el pasado sábado contra el West Ham United, uno de los peores de la Premier. Sin embargo, con tan poco tiempo de maniobra, optaron por mantener al danés y de momento ha surtido efecto.

El Tottenham se impuso a un paupérrimo Dortmund cuya resistencia se esfumó en 25 minutos, lo que tardó Romero en marcar el 1-0 y Daniel Svensson en expulsarse.

Primero llegó el turno del argentino, que ejerció de delantero en una segunda jugada tras un córner lanzado por Pedro Porro. El envío del español lo despejó en el primer palo la defensa alemana, pero el rebote le cayó a Wilson Odobert, que intentó pegarle de primeras, dando una patada al aire, pero el error le sirvió para que la pelota bajara y se le quedara a placer para un centro raso que encontró al ‘Cuti’ en el punto de penalti.

El central puso la pierna en el momento justo para desviar el balón y con el 1-0 tranquilizar a la inquieta parroquia inglesa, que ya había dejado caer algún abucheo en el anuncio por megafonía del equipo.

El 1-0 daba pocas garantías a un Tottenham acostumbrado al lío, pero le ayudó mucho la expulsión de Svensson, que se complicó entre tres jugadores, perdió la pelota y al intentar recuperarla a la desesperada le clavó la planta del pie a Odobert en la rodilla. El árbitro lo dejó en un principio en amarilla, pero tras visitar el VAR concluyó que era merecedora de roja.

Sin duda, esa acción terminó con el partido, porque si el Dortmund ya de por sí parece un equipo pobre, con uno menos es un drama. Desapareció por completo y antes del descanso Solanke, en un desvío a un centro de Odobert que ni él sabe cómo anotó, amplió la ventaja y acabó con cualquier tipo de incertidumbre.

La segunda parte, bajo una intensa lluvia en el norte de Londres, fue una procesión sin mayor emoción que ver si el Tottenham era capaz de anotar el tercero contra un rival cansado y con un jugador menos.

No le importará a Thomas Frank, que sabe que sale vivo de esta y consigue la primera victoria en los últimos seis partidos. Se sentará en el banquillo el próximo sábado contra el Burnley y la semana que viene podrá sentenciar el pase entre los ochos primeros contra el Eintracth de Fráncfort.

Los ‘Spurs’ son cuartos, con catorce puntos, y puede que hasta un empate les sirva para estar en octavos de final. El Dortmund baja hasta la duodécima posición y se jugará el puesto contra el Inter de Milán en el Signal Iduna Park.

- Ficha técnica:

2 - Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Danso, Udogie; Gray, Bergvall (Byfield, m.62), Simons; Odobert, Spence y Solanke (Kolo Muani, m.70).

0 - Borussia Dortmund: Kobel; Couto (Beier, m.76), Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Svensson; Bellingham, Nmecha (Chukwuemeka, m.64); Adeyemi (Silva, m.64), Brandt (Ryerson, m.46) y Guirassy (Can, m.46).

Goles: 1-0. Romero, m.14 y 2-0. Solanke, m.37.

Árbitro: Glen Nyberg (Suecia). Amonestó a Gray (m.86) por parte del Tottenham y a Ryerson (m.86) por parte del Dortmund. También expulsó a Svensson (m.24), del Dortmund.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Campeones disputado en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres). EFE

Tottenham Dortmund Champions League
Redacción D10
Carga Más