Todo listo para la máxima fiesta ajedrecística infanto juvenil 2025

Las competencias serán en Categorías Impares, el cual definirá a los campeones 2025 y, por ende, a los representantes oficiales a los eventos internacionales tales como Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales de cada categoría.

El evento, que abre la temporada ajedrecística nacional en el ámbito infanto juvenil, es organizado conjuntamente por la Federación Paraguaya de Ajedrez (Feparaj) y el Comité de Ajedrez del CIT. Además, auspiciado por Kahani, Lactolanda, The CCPA School, Grupo Editorial Atlas, y apoyado por Pop Pochinga y Rayo Shock.

El festival ajedrecístico se disputará en un sistema de 12 torneos paralelos 6 femeninos y 6 absolutos (caballeros) en las categorías de 7, 9, 11, 13, 15 y 17 años, cuyos triunfadoras y triunfadores serán los campeones nacionales en sus respectivas categorías y serán los representantes oficiales del Paraguay en las competencias internacionales de este año, organizados por la FIDE, ente rector de esta modalidad deportiva a nivel mundial.

El campeonato se realiza en la modalidad de abierto, por lo cual, para participar los niños y niñas interesadas tienen como único requisito conocer las reglas del juego y tener todas las ganas de pasar un fin de semana divertido, compartiendo con niños y niñas de su edad.

Los y las deportistas no estarán obligados a estar fichados en un club e, incluso, podrán hacerlo jugadores extranjeros, tanto radicados o no en el país. En este último caso, si un jugador perteneciente a otra bandera (que no sea la paraguaya) saliera campeón o campeona, la representatividad nacional para los torneos internacionales correrá al siguiente lugar en la clasificación. Los y las jugadoras, podrán representar a sus clubes ajedrecísticos, colegios y/o escuelas, e incluso, participar a título personal.

Para la presente edición se estima la presencia de cerca de 300 deportistas de todo el país. La premiación prevé el reconocimiento con trofeos y/o medallas hasta el quinto lugar de cada categoría. También están previstas premiaciones para los clubes que obtengan mayor cantidad de puntos en todas las categorías.

Las inscripciones siguen abiertas hasta este jueves 27 de febrero a las 22.00. Para consultas y/o inscripciones, pueden contactar al director del Torneo, John Derek Heinichen al teléfono +595981656333, o al correo de la Federación Paraguaya de Ajedrez feparaj@gmail.com.