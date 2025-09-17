Thuram diluye el recuerdo de Cruyff

El francés Marcus Thuram, con un doblete de cabeza en dos saques de esquina (0-2), apagó este miércoles el recuerdo del neerlandés Johan Cruyff en Ámsterdam, autor de otro doblete convertido ahora en el último vestigio del Ajax que consiguió ganar por última vez al Inter de Milán allá por 1972, hace ya 53 años.

Encargado de liderar el ataque ante la ausencia del argentino Lautaro Martínez, en el banquillo como precaución por molestias en la espalda, Thuram recogió el guante para arruinar una noche especial en el estadio que porta el nombre de la leyenda neerlandesa, ilusionada con volver a ganar al Inter en la noche que cumplió 500 partidos en Europa en sus 125 años de historia.

La última vez que lo consiguió levantó su segunda ‘orejona’ consecutiva. Ganó una tercera seguida en 1973 y una cuarta en 1995. Lejos quedan ya esos tiempos y el Inter, con dos zarpazos en dos jugadas a balón parado, se lo dejó bien claro.

Y eso que pudo adelantarse el Ajax en el minuto 40, pero Godts erró en el momento clave, en el uno a uno ante Sommer que el meta suizo supo gestionar mejor para hacerse grande y evitar el tanto, justo en el momento en el que las dudas más se cernían en torno a su figura. Desbarató la ocasión más clara del partido y dio oxígeno a su equipo, que reaccionó apenas dos minutos después.

Lo hizo con una conexión cada vez más habitual. El balón parado de Calhanoglu, un especialista, y el remate de Thuram, un portento físico al que se le resistía esta faceta y que poco a poco consigue domar. Atacó el primer palo y Jaros no pudo hacer nada bajo palos.

Obligado a reaccionar el combinado de Heitinga, intentó cambiar el rumbo en la segunda mitad. Misión imposible con otra mala defensa en una acción a balón parado. Idénticos protagonisas. Centro de Calhanoglu, remate de Thuram. Duelo sentenciado. Primera victoria en Liga de Campeones. Necesaria para disipar dudas en muchos sentidos. Chivu y Sommer, reforzados. El conjunto, de nuevo sólido tras la derrota en el clásico italiano ante la ‘Juve’.

En Ámsterdam, en cambio, quedó un sabor amargo. El recuerdo del doblete de Cruyff ante los ‘nerazzurri’ en 1972 se diluyó casi sin oposición. Y lo que apuntaba a ser una noche especial por los 500 partidos en Europa acabó con una nueva decepción en el Viejo Continente.

-- Ficha técnica:

. 0 - Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer (Gloukh, m.76), Klaassen, Taylor (McConnerll, m.63); Edvardsen, Weghorst (Dolberg, m.63), Godts (Moro, m.76).

. 2 - Inter de Milán: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (Zielinski, m.79), Calhanoglu (Sucic, m.87), Mkhitaryan, Dimarco (Carlos Augusto, m.79); Thuram (Bonny, m.87)y Pio Esposito.

Goles: 0-1, m.42: Thuram; 0-2, m.47:

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró tarjeta amarilla a Baas (m.73) por parte del Ajax; y a Thuram (m.17), Mkhitaryan (m.67) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam. EFE