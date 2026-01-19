19 ene. 2026
Natación

SYC, campeón absoluto

El Centro Deportivo Paraguay, con un total de 40 preseas, se lució en la Copa UENO Velocidad CBH.

Enero 19, 2026 02:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Giuliana Bareiro, el director Sergio Yaka Cabrera y Mia Paulina Cabrera (SYC).

Foto: Gentileza

El Club Deportivo SYC, que logró 40 medallas, se consagró como campeón absoluto 2026 de la Copa UENO Velocidad CBH. En el segundo lugar terminó el Club Benjamín Hockin (35) y completó el podio el Club Deportivo del Puerto Sajonia (21).

En la modalidad Master llevó el primer lugar el anfitrión, el Club Benjamín Hockin. El segundo lugar lo siguió el Club Deportivo Da Silva y para completar el podio, en tercer puesto, el Club Centenario.

Con la participación de las mejores escuelas de nuestro país, el evento fue organizado en el Centro Acuático Olímpico, con la fiscalización de la FEPADA.

