SYC, campeón absoluto

El Club Deportivo SYC, que logró 40 medallas, se consagró como campeón absoluto 2026 de la Copa UENO Velocidad CBH. En el segundo lugar terminó el Club Benjamín Hockin (35) y completó el podio el Club Deportivo del Puerto Sajonia (21).

En la modalidad Master llevó el primer lugar el anfitrión, el Club Benjamín Hockin. El segundo lugar lo siguió el Club Deportivo Da Silva y para completar el podio, en tercer puesto, el Club Centenario.

Con la participación de las mejores escuelas de nuestro país, el evento fue organizado en el Centro Acuático Olímpico, con la fiscalización de la FEPADA.