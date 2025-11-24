Charles Hockin logra bronce en los Bolivarianos

El experimentado nadador paraguayo Charles Hockin logró la primera medalla para Paraguay en el marco de los Juegos Bolivarianos que se cumplen en Lima, Perú.

Hockin consiguió subir al podio en la modalidad 50 metros espalda con un tiempo de 25.98, por detrás de los colombianos Gabriel Arias y Anthony Rincón que obtuvieron oro y bronce.

Por su parte, en el squash, el equipo paraguayo aseguró otras dos medallas de bronce con la clasificación a las semifinales de Francesco Marcantonio y Fiorella Gatti, ambos abanderados del equipo nacional. Marcantonio se impuso a Andrés Herrera de Colombia en cuartos de final por 3-1 y Gatti eliminó a Ana Pintos de Chile por 3-0.

La competencia prosigue hoy y se extenderá hasta el domingo 7 de diciembre, en una justa en la que participan de 4.500 atletas de 17 países.