Olimpia se consagra campeón del Nacional de juveniles y mayores

El Centro Acuático Olímpico fue escenario de una intensa semana de competencias que culminó con la consagración del Club Olimpia como campeón de la primera etapa del Torneo Nacional de Juveniles y Mayores 2026. El certamen, disputado desde el martes hasta este sábado, contó con la organización de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos y el aval de World Aquatics.

Olimpia se quedó con el primer puesto de la clasificación general por equipos al sumar 1.099,50 puntos, producto de una sólida actuación de sus nadadores a lo largo de las distintas pruebas. Los atletas son entrenados por Juan Hernández, Jorge Camacho, Jaime Lezcano y Juan César Duarte.

Centro Deportivo SYC Paraguay ocupó la segunda posición con 941 puntos, mientras que Club Benjamín Hockin completó el podio con 595, tras una destacada participación en las jornadas.

En el resto de la tabla general también se registró una reñida disputa entre las instituciones participantes de este importante evento del calendario. El Club Deportivo de Puerto Sajonia terminó en la cuarta plaza con 562 puntos, seguido por Pececitos de Jesús Natación, con 355.

La clasificación general quedó de la siguiente manera:

Club Olimpia - 1.099,50 puntos

Centro Deportivo SYC Paraguay - 941 puntos

Club Benjamín Hockin - 595 puntos

Club Deportivo de Puerto Sajonia - 562 puntos

Pececitos de Jesús Natación - 355 puntos

Club Apunto Deportes - 130 puntos

Club Centenario - 128,50 puntos

Centro Social de Encarnación - 128 puntos

Club Internacional de Tenis - 84 puntos

Pacífico Natación Club - 62 puntos.