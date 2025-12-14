SYC, campeón absoluto 2025

El club fue campeón por equipo en el Open en el Centro Deportivo SYC Paraguay, Club Benjamín Hockin y Club Deportivo de Puerto Sajonia.

También se alzó con el título en Fuerza A en el Centro Deportivo SYC Paraguay, Club Deportivo del Puerto Sajonia y Club Internacional de Tenis.

Santiago Codas, Rafael Ortega, Juan Mendonca y Paul Weingartshofer, integrantes de la posta se alzaron con la nueva marca a nivel país en los 4x200 libre, con un tiempo de 8.41.00, en Infantil B. También lograron el récord en el 4 x100 metros, estilo libre con un score de 3.53.49.

En el Juvenil B, Bruno Heinichen marcó otro registro nacional (56.65) en los 100 metros, estilo espalda. Santiago Codas batió un nuevo récord paraguayo en el Infantil B.