Sol de América salvó la categoría, pero tiene deudas millonarias

Gracias a un comité de emergencia, y la contratación de Ángel Martínez como DT, Sol de América no perdió la categoría. Se consiguieron resultados milagrosos al final del torneo de la Intermedia.

El Danzaróin con la condución técnica de Martínez logró ganar 4 y empatar 1 en sus últimos cinco partidos, resultados que le permitieron seguir en la categoría.

Uno de los integrantes del denominado comité de emergencia fue el presidente honorario Miguel Figueredo, que en charla con Fútbol a lo Grande sorprendió con algunos datos de la institución solense. “Se creó un comité de emergencia, me llamaron para que ayude, aconsejé, apoyé, y así lo hicimos y ganamos cuatro partidos de cinco y uno empatamos, así que se hizo una campaña final muy buena y eso permitió que no quedemos en Intermedia”, señaló.

Apuntó además que Óscar Acosta, Carlos Giagni y Alan Acosta conformaron el mencionado comité que se encargó además de negociar el fin del gerenciamiento de Sol que inició antes del arranque del torneo.

Entre las declaraciones de Figueredo la de mayor impacto fue revelar que actualmente el club tiene una deuda de 2.000.000 de dólares. “Sol de América se caracterizaba como un club ordenado. Me asusté al enterarme que se tenía una deuda de 2 millones de dólares”, manifestó y consultado sobre cómo se llegó a esa suma, dijo: “Para Sol esta deuda es bastante. Hay que recomponer todo, estuvo bastante mal todo lo que se hizo, se tomaron medidas erradas, contrataciones sin sentido”.

Anticipó que en octubre habrá asamblea y que el potencial candidato sería el periodista Óscar Acosta.