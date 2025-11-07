Oscar Acosta, nuevo presidente de Sol de América

El reconocido periodista de Telefuturo, Oscar Acosta, fue electo este viernes como nuevo presidente del club Sol de América tras la asamblea que se llevó a cabo en la sede de la institución en Barrio Obrero.

Cristóbal Lezcano y Carlos Giagni serán los vicepresidentes, mientras que la lista de miembros titulares la integran: Jorge Vera, Alan Acosta Rubín, Manuel Gamarra, Alberto Martínez, Cristian Cuandu, Manuel Minardi, Yanik Villasboa y Carlos Cáceres.

Tras el acto asambleario, Acosta se mostró emocionado ante esta nueva responsabilidad que asume en el club de sus amores. “Con esta familia solense enorme hoy, reaparecieron muchísimos viejos robles solenses que hicieron que todo esto que nos dejaron nos dé una responsabilidad enorme por seguir construyendo el club”, indicó.

En cuanto a lo deportivo, aseguró que la primera gran misión será devolver a Sol de América al lugar que pertenece, la Primera División. “El objetivo inmediato es llegar a Primera División, en eso estamos trabajando todos”.

También indicó que trabajarán mucho en las Divisiones Formativas. “Hay que conservar las Formativas del club, porque de allí van a salir los activos que nos van a permitir cumplir con los compromisos, a eso nos comprometimos”, apuntó.

“Vamos a asumir una tarea muy fuerte”, sentenció.