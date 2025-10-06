Martínez destaca la confianza dirigencial

En charla con Fútbol a lo Grande, el estratega agradeció la apuesta en su persona y en su cuerpo técnico para conseguir el objetivo de no descender a la Primera B. “Cumplimos con el propósito y ahora se festeja. Tomé el plantel hace cinco fechas y con este cuerpo técnico de las inferiores del club lo conseguimos. Agradezco a Óscar Acosta y Carlos Giagni por la confianza”, señaló.

Martínez consiguió cuatro victorias y un empate desde su llegada a Villa Elisa.

El próximo objetivo del Danzarín será acceder a cuartos de la Copa Paraguay en la que se medirá a Cerro, mañana (19:00), en Itauguá.